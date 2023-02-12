Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Астон Виллой» со счётом 3:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Благодаря этой победе «горожане» смогли набрать 48 очков и вернуться на вторую строчку турнирной таблицы.
«Мы провели действительно хорошую игру. К сожалению, наши лучшие моменты были во втором тайме. Мы играли лучше, чем в первой половине, и у нас было ощущение, что мы можем забить больше, а затем мы пропустили гол, но после мы показали хорошее владение.
Мы интенсивнее прессинговали во втором тайме. Мы кое-что скорректировали, благодаря чему больше контролировали мяч. Наши отношения с игроками стали лучше, поэтому мы показали хороший матч и в итоге одержали победу», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.