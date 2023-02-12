Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Астон Виллой»

«Мы провели действительно хорошую игру. К сожалению, наши лучшие моменты были во втором тайме. Мы играли лучше, чем в первой половине, и у нас было ощущение, что мы можем забить больше, а затем мы пропустили гол, но после мы показали хорошее владение.