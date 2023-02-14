В «Крыльях Советов» объяснили отказ от варианта с Дзюбой

— Предлагал ли Дзюба свои услуги «Крыльям»? До меня не доходило. Мы очень быстро закрыли сделку по Сычевому. Как только пошли слухи по уходу Глушенкова, наш спортивный отдел сразу начал заниматься поиском замены. Когда Макс принял решение уйти, трансфер Сычевого был уже подготовлен.

К этому времени про Дзюбу нам никто не говорил, да и мы бы уже не рассматривали. Нет смысла иметь трех четырех игроков на одну позицию, — сказал Осинькин.