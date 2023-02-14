В «Крыльях Советов» объяснили отказ от варианта с Дзюбой

«Крылья Советов» не планировали подписание контракта с форвардом Артемом Дзюбой, потому что на позицию нападающего у команды есть обойма из нескольких футболистов. Об этом «Чемпионату» сообщил главный тренер Игорь Осинькин.Ранее стало известно, что пребывающий в статусе свободного агента Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».
— Предлагал ли Дзюба свои услуги «Крыльям»? До меня не доходило. Мы очень быстро закрыли сделку по Сычевому. Как только пошли слухи по уходу Глушенкова, наш спортивный отдел сразу начал заниматься поиском замены. Когда Макс принял решение уйти, трансфер Сычевого был уже подготовлен.
К этому времени про Дзюбу нам никто не говорил, да и мы бы уже не рассматривали. Нет смысла иметь трех четырех игроков на одну позицию, — сказал Осинькин.
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