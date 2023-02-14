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1 час назад

В «Крыльях Советов» рассказали, почему не рассматривали вариант с приобретением Дзюбы

Матч ТВиещё 6

«Крылья Советов» не планировали подписание контракта с форвардом Артемом Дзюбой, потому что на позицию нападающего у команды есть обойма из нескольких футболистов. Об этом «Чемпионату» сообщил главный тренер Игорь Осинькин.Ранее стало известно, что пребывающий в статусе свободного агента Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».

В «Крыльях Советов» объяснили отказ от варианта с Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Предлагал ли Дзюба свои услуги «Крыльям»? До меня не доходило. Мы очень быстро закрыли сделку по Сычевому. Как только пошли слухи по уходу Глушенкова, наш спортивный отдел сразу начал заниматься поиском замены. Когда Макс принял решение уйти, трансфер Сычевого был уже подготовлен.
К этому времени про Дзюбу нам никто не говорил, да и мы бы уже не рассматривали. Нет смысла иметь трех четырех игроков на одну позицию, — сказал Осинькин.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:Чемпионат

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