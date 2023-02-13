Акинфеев признался, что не любит выражение "нога Бога"

"Бывает в жизни и везение, а не только грустные моменты. А это действительно было везение - может быть, процентов пять моей заслуги, что я ногу правильно выставил. Но ведь Аспас мог вообще по-другому ударить. Совпало и то, когда он пробил и когда я прыгнул, пазл сложился, круг замкнулся", - подытожил он.