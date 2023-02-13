Акинфеев признался, что не любит выражение "нога Бога"

Игорь Акинфеев считает счастливой случайностью отраженный пенальти в послематчевой серии против сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник бывший вратарь сборной России рассказал "Спорт-Экпрессу".
"Выражение "Нога бога" не понравилось. Я религиозный человек и не люблю таких сравнений, - сказал Акинфеев. - Бог для меня - это пойти в храм, помолиться, для меня это важно. А такие сравнения - бредятина какая-то, честно".
"Бывает в жизни и везение, а не только грустные моменты. А это действительно было везение - может быть, процентов пять моей заслуги, что я ногу правильно выставил. Но ведь Аспас мог вообще по-другому ударить. Совпало и то, когда он пробил и когда я прыгнул, пазл сложился, круг замкнулся", - подытожил он.
Сборная России обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, Акинфеев отбил два удара в серии пенальти, его сейв ногой после удара Яго Аспаса вывел сборную России в следующий раунд.
Акинфееву 36 лет, он выступает за ЦСКА с 2003 года, вместе с командой завоевал 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА. В составе сборной России вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года в России. Акинфеев был капитаном национальной команды на домашнем чемпионате мира.