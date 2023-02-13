Клопп: я не уйду из «Ливерпуля» и не могу этого сделать

Мы проживаем трудное время, мне это не нравится, но мы должны пройти через это все вместе. В «Ливерпуле» я на 100% предан делу. Если мы выигрываем, я чувствую, что был частью этого, однако если мы проигрываем, то я чувствую полную ответственность. Я всю жизнь был таким, так что вы можете себе представить, насколько сейчас велика ответственность и что я чувствую в настоящее время. Мы сделаем абсолютно всё, чтобы пройти через это», — цитирует Клоппа Goal.com.