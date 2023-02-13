Клопп: я не уйду из «Ливерпуля» и не могу этого сделать

Немец не покинет тонущий корабль.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в настоящий момент не рассматривает уход из мерсисайдского клуба. После ЧМ-2022 в Катаре красные показывают неудовлетворительные результаты.
«И не могу это сделать. На мне лежит слишком много ответственности, и я хочу разобраться со всем этим.
Мы проживаем трудное время, мне это не нравится, но мы должны пройти через это все вместе. В «Ливерпуле» я на 100% предан делу. Если мы выигрываем, я чувствую, что был частью этого, однако если мы проигрываем, то я чувствую полную ответственность. Я всю жизнь был таким, так что вы можете себе представить, насколько сейчас велика ответственность и что я чувствую в настоящее время. Мы сделаем абсолютно всё, чтобы пройти через это», — цитирует Клоппа Goal.com.
«Ливерпуль» в последних четырёх матчах набрал одно очко. Мерсисайдцы в 20 матчах набрали 29 очков и занимают 10 е место в турнирной таблице АПЛ. Отметим, что сегодня, 13 февраля, «Ливерпуль» в заключительном матче 23-го тура чемпионата Англии примет «Эвертон».