Глушаков рассказал, что мог перейти в турецкий чемпионат

«Уже на флажке были какие то разговоры по Турции, но утром проснулись и узнали, что произошло такое горе, такая беда, всё там закрылось, так что были только разговоры и слухи. Все были шокированы. Когда мы были в отеле (а я был на сборах женского футбольного клуба ЦСКА с супругой и ребёнком), общались с массажистом и повело немного стенку. Подумал, что перетренировался, если честно. Как то перетряхнуло меня. Потом через какое то время, дней пять-семь, случилось это горе. Конечно, жаль людей, судьбы, детей.



Можно ли сравнить игру «Пари НН» и «Химок»? Думаю, что будет некорректно сравнивать с какими то командами, так как всё будет решаться на футбольном поле. Сейчас не думаю ни о ком, как и кто будет играть. Сейчас есть «Пари НН» и определённые задачи, поставленные тренером и руководством. Эти задачи нужно выполнить, а дальше всё будет видно. Другие команды – уже так, история, это всё осталось в прошлом.



Планка? Чем больше игр выиграть, тем лучше. Есть ещё Кубок. Сейчас я не буду рассказывать о всех задачах. Понятно, что самое важное — остаться в РПЛ, но я об этом даже не думаю. Сказал: какие могут быть сомнения? Нужно спокойнее к этому относиться, раскрепостить ребят. Сядем, поговорим в бане, и всё будет нормально», – приводит слова Глушакова «Матч ТВ».