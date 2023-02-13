Срна: Мудрик будет одним из главных игроков «Челси»

«Миша там будет один из главных футболистов. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Он ещё не готов, у него последняя игра была 23 ноября, он не прошёл сбор, но Миша профессионал. И Миша очень хороший парень, серьёзный, интеллигентный. Он думает только про футбол. Мы будем болеть за Мишу постоянно и всегда», — приводит слова Срны ua.tribuna.com.