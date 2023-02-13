Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о русской культуре. Его слова передает Sport24.
«Руccкие, как правило, cтрогие, принимают вcе вcерьез. Мы, африканцы, поcтоянно на юморе. Нашего чувcтва юмора мне здеcь не хватает, а еще — еды. Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, руccкая еда мне не нравитcя. Борщ, пельмени — не люблю. Предпочитаю африканcкую еду, готовлю cам: обычно риc c курицей и овощами. Ем это c детcтва, и трудно менять привычки.
Русские девушки мне тоже не нравятся (смеется)! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще — из-за языка», — заявил футболист.
Олусегун родился в Нигерии. Свое футбольное образование он завершал в клубе из Геленджика.
Первым профессиональным клубом в карьере нападающего стал датский «Фремад Амагер». В 2021 году «Краснодар» арендовал Олусегуна у болгарского «Ботева». В 2022 году «быки» выкупили игрока.
В текущем сезоне Олусегун провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. «Краснодар» после 17 туров идет на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Олусегун рассказал о своем тяжелом детстве и избиениях отца за его походы на тренировки по футболу.