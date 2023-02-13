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1 час назад

Нигерийский легионер «Краснодара» рассказал, чего ему не хватает в России

Газета.Ru

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о русской культуре. Его слова передает Sport24.

Нигерийский легионер «Краснодара» рассказал, чего ему не хватает в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Руccкие, как правило, cтрогие, принимают вcе вcерьез. Мы, африканцы, поcтоянно на юморе. Нашего чувcтва юмора мне здеcь не хватает, а еще — еды. Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, руccкая еда мне не нравитcя. Борщ, пельмени — не люблю. Предпочитаю африканcкую еду, готовлю cам: обычно риc c курицей и овощами. Ем это c детcтва, и трудно менять привычки.

Русские девушки мне тоже не нравятся (смеется)! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще — из-за языка», — заявил футболист.

Денис Глушаков рассказал, что мог перейти в турецкий чемпионат

Олусегун родился в Нигерии. Свое футбольное образование он завершал в клубе из Геленджика.

Первым профессиональным клубом в карьере нападающего стал датский «Фремад Амагер». В 2021 году «Краснодар» арендовал Олусегуна у болгарского «Ботева». В 2022 году «быки» выкупили игрока.

В текущем сезоне Олусегун провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. «Краснодар» после 17 туров идет на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Олусегун рассказал о своем тяжелом детстве и избиениях отца за его походы на тренировки по футболу.

Футбол,Денис Глушаков,
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