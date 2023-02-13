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4 часа назад

«Моё сердце бьётся за них». Месси — о пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси выразил свои соболезнования пострадавшим после землетрясений в Турции и Сирии.

Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Очень печальное время для тысяч детей и их семей, пострадавших из-за разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Моё сердце бьётся за них», — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

Также аргентинский футболист призвал неравнодушных поклонников помочь пострадавшим при землетрясениях детям и прикрепил ссылку на благотворительную организацию. Ранее футболка Месси с автографом суперзвезды «ПСЖ» была продана на благотворительном аукционе. Вырученные после продажи джерси аргентинца средства также пойдут на помощь пострадавшим при землетрясениях.

Футбол,Лионель Месси,
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