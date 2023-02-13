Нигерийский легионер «Краснодара» рассказал, чего ему не хватает в России

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о русской культуре. Как сообщает Sport24, он признался, что в стране ему не хватает африканского чувства юмора.

Фото: ФК «Краснодар» ФК «Краснодар»

«Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе», — сказал футболист.

Он добавил, что русская еда ему не нравится, он продолжает самостоятельно готовить блюда африканской кухни — обычно это рис с курицей и овощами. Олусегун подчеркнул, что питается так с детства и ему трудно менять привычки.

«Русские девушки мне тоже не нравятся! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще — из-за языка», — со смехом добавил форвард.

Напомним, что Олусегун родился в Нигерии. Первым профессиональным клубом в карьере нападающего стал датский «Фремад Амагер». В 2021 году «Краснодар» арендовал футболиста у болгарского «Ботева», а через год и вовсе выкупил его.