Тер Штеген назвал главное изменение после прихода Хави в «Барселону»

Сине-гранатовые на всех парах несутся к долгожданному чемпионству.
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о работе главного тренера сине-гранатовых Хави. Немец оценил успехи испанского тренера при работе с менталитетом футболистов каталонского клуба.
«Работа, которую делает Хави, внесла множество изменений в менталитет нашей команды. Это сильно помогает нам побеждать в сложных матчах.
Чемпионская гонка в Испании? Сейчас у нас есть небольшое преимущество, но ещё впереди много матчей», — приводит слова тер Штегена Sport.es.
Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с июля 2014 года. Немец успел провести один сезон вместе с Хави-футболистом. Отметим, что в сезоне-2014/2015 сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В нынешней сезоне тер Штеген провёл 29 матчей во всех турнирах и пропустил 20 мячей, 17 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Хави возглавил «Барселону» в октября 2021 года. Под его руководством «блауграна» стала победителем Суперкубка Испании. В 21 матче Ла Лиги каталонцы набрали 56 очков и уверенно лидируют в чемпионате Испании.