Тер Штеген назвал главное изменение после прихода Хави в «Барселону»

Чемпионская гонка в Испании? Сейчас у нас есть небольшое преимущество, но ещё впереди много матчей», — приводит слова тер Штегена Sport.es .

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с июля 2014 года. Немец успел провести один сезон вместе с Хави-футболистом. Отметим, что в сезоне-2014/2015 сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В нынешней сезоне тер Штеген провёл 29 матчей во всех турнирах и пропустил 20 мячей, 17 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.