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1 час назад

Тер Штеген назвал главное изменение после прихода Хави в «Барселону»

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Сине-гранатовые на всех парах несутся к долгожданному чемпионству.

Тер Штеген назвал главное изменение после прихода Хави в «Барселону»
Фото: fcbarcelona.comfcbarcelona.com

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о работе главного тренера сине-гранатовых Хави. Немец оценил успехи испанского тренера при работе с менталитетом футболистов каталонского клуба.

«Работа, которую делает Хави, внесла множество изменений в менталитет нашей команды. Это сильно помогает нам побеждать в сложных матчах.

Чемпионская гонка в Испании? Сейчас у нас есть небольшое преимущество, но ещё впереди много матчей», — приводит слова тер Штегена Sport.es.

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с июля 2014 года. Немец успел провести один сезон вместе с Хави-футболистом. Отметим, что в сезоне-2014/2015 сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В нынешней сезоне тер Штеген провёл 29 матчей во всех турнирах и пропустил 20 мячей, 17 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Хави возглавил «Барселону» в октября 2021 года. Под его руководством «блауграна» стала победителем Суперкубка Испании. В 21 матче Ла Лиги каталонцы набрали 56 очков и уверенно лидируют в чемпионате Испании.

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