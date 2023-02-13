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1 час назад

Уткин назвал завершившего карьеру Жиркова футбольным уникумом

Газета.Ru

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин высказался о решении защитника Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

Уткин назвал завершившего карьеру Жиркова футбольным уникумом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, его карьера закончилась не вчера, а раньше. Он просто не считал необходимым об этом как-то специально сообщать, а специально спросить было особо некому.

По сочетанию техники и мощи он один из лучших российских игроков в истории. Постсоветской истории. Он чемпион чувства долга. Он всегда возвращался в сборную. Он всегда выходил на поле, если это было возможно. При куче травм, до самых последних матчей. Жирков это делал всю жизнь.

Долг вообще очень будничное дело. Это ж не пара поступков, пусть и ярких. Это когда на всю жизнь. Вот в этом смысле я другого такого игрока не видел, Жирков уникум", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Юрий Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные "Химки". Он провел за клуб три матча.

Ранее британский журналист Пирс Морган в своих социальных сетях высказался о трансферной политике лондонского "Арсенала" в зимнее окно переходов.

Футбол,Пирс Морган,Василий Уткин,Юрий Жирков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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