Уткин назвал завершившего карьеру Жиркова футбольным уникумом

По сочетанию техники и мощи он один из лучших российских игроков в истории. Постсоветской истории. Он чемпион чувства долга. Он всегда возвращался в сборную. Он всегда выходил на поле, если это было возможно. При куче травм, до самых последних матчей. Жирков это делал всю жизнь.