Нападающий Обухов сообщил, что «Тамбов» остался должен ему денег

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что «Тамбов», в составе которого футболист выступал ранее, так и не выплатил ему зарплату. Игрок защищал цвета тамбовской команды в сезоне-2019/2020. Через год после ухода Обухова «Тамбов» был расформирован.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Всё ли мне выплатил «Тамбов»? Нет, конечно. Клуба нет. Пытаюсь ли я получить компенсацию через ФИФА? Дело вроде идёт. Этим занимаются юристы, я ничего не касаюсь», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, в июне 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода, а затем ещё на этот же срок.