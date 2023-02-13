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55 минут назад

Бензема: если ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то ты не умеешь играть в футбол

Чемпионат.com

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что для успешной игры в футбол недостаточно просто хотеть забить гол, а нужно обладать несколькими определёнными навыками.

Бензема назвал условие для успешной игры в футбол
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если во время матча ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то тебе достаточно будет просто наткнуться на двух хороших защитников, и всё закончится! Можно сказать, что ты не умеешь играть в футбол: ты не умеешь играть в одно касание, ты не умеешь двигаться, а думаешь только о том, чтобы забить», — приводит слова Бензема «твиттер» Telefoot.

35-летний Бензема сыграл 22 матча за мадридскую команду в текущем сезоне, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Ранее стало известно, что француз продлил контракт с «Реалом» до 2024 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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