Бензема назвал условие для успешной игры в футбол

«Если во время матча ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то тебе достаточно будет просто наткнуться на двух хороших защитников, и всё закончится! Можно сказать, что ты не умеешь играть в футбол: ты не умеешь играть в одно касание, ты не умеешь двигаться, а думаешь только о том, чтобы забить», — приводит слова Бензема «твиттер» Telefoot.