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1 час назад

Щенсны: впервые пропустил мяч на 90-й минуте, который отменили

Чемпионат.com

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны высказался о победе над «Фиорентиной» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. Арбитр отметил по одному голу у каждой команды, «фиалки» лишились своего мяча на 90-й минуте.

Щенсны: впервые пропустил мяч на 90-й минуте, который отменили
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Выиграть матч со счетом 1:0 при отмененном голе у соперника на 90-й минуте – это захватывающе. Это важно, учитывая наше положение в турнирной таблице. Три очка всегда имеют решающее значение, мы были очень рады их взять.

Отмененный гол «Фиорентины»? Честно говоря, мне показалось, что это фол, затем судья сказал, что отменил его из-за офсайда Раньери… я просто не знал. Но это все равно приятно, я думаю, что это первый раз, когда я пропускаю гол на 90-й минуте, который затем отменяют – обычно это происходит с нами», — приводит слова Щенсны журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

Футбол,Войцех Щенсны,
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