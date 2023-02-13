Щенсны: впервые пропустил мяч на 90-й минуте, который отменили

Отмененный гол «Фиорентины»? Честно говоря, мне показалось, что это фол, затем судья сказал, что отменил его из-за офсайда Раньери… я просто не знал. Но это все равно приятно, я думаю, что это первый раз, когда я пропускаю гол на 90-й минуте, который затем отменяют – обычно это происходит с нами», — приводит слова Щенсны журналист Альфредо Педулла на своём сайте.