Билялетдинов счел «Локомотив» главной интригой весенней части РПЛ

Это не связано с Дзюбой, причём здесь Артём? Во-первых, я давно переживаю за «Локомотив». Во-вторых, мне интересно выберется ли команда, в каком состоянии она будет во второй части нынешнего сезона. Дзюба в «Локомотиве» — это уже менее интересно. Главное, чтобы парни выбрались на другие позиции и показывали внятный футбол», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».