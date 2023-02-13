Билялетдинов счел «Локомотив» главной интригой весенней части РПЛ

Железнодорожникам предстоит побороться за выживание.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от скорого рестарта сезона РПЛ.
«Для меня «Локомотив» будет главной интригой весенней части Российской Премьер-Лиги. Я буду следить за железнодорожниками. Всё остальное менее интересно.
Это не связано с Дзюбой, причём здесь Артём? Во-первых, я давно переживаю за «Локомотив». Во-вторых, мне интересно выберется ли команда, в каком состоянии она будет во второй части нынешнего сезона. Дзюба в «Локомотиве» — это уже менее интересно. Главное, чтобы парни выбрались на другие позиции и показывали внятный футбол», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».
8 февраля пресс-служба «Локомотива» объявила о заключении контракта с Дзюбой. 34-летний россиянин проведёт в стане железнодорожников вторую часть сезона-2022/2023. По сообщениям СМИ, зарплата Артёма в «Локомотиве» составит примерно 5 млн рублей в месяц.
«Локомотив» в 17 матчах нынешнего сезона набрал 13 очков и сейчас располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.