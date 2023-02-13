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39 минут назад

Билялетдинов: «Локомотив» — главная интрига весенней части РПЛ, и Дзюба здесь не причём

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Железнодорожникам предстоит побороться за выживание.

Билялетдинов счел «Локомотив» главной интригой весенней части РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от скорого рестарта сезона РПЛ.

«Для меня «Локомотив» будет главной интригой весенней части Российской Премьер-Лиги. Я буду следить за железнодорожниками. Всё остальное менее интересно.

Это не связано с Дзюбой, причём здесь Артём? Во-первых, я давно переживаю за «Локомотив». Во-вторых, мне интересно выберется ли команда, в каком состоянии она будет во второй части нынешнего сезона. Дзюба в «Локомотиве» — это уже менее интересно. Главное, чтобы парни выбрались на другие позиции и показывали внятный футбол», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

8 февраля пресс-служба «Локомотива» объявила о заключении контракта с Дзюбой. 34-летний россиянин проведёт в стане железнодорожников вторую часть сезона-2022/2023. По сообщениям СМИ, зарплата Артёма в «Локомотиве» составит примерно 5 млн рублей в месяц.

«Локомотив» в 17 матчах нынешнего сезона набрал 13 очков и сейчас располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

Футбол,Динияр Билялетдинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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