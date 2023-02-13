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22 минуты назад

Девушка футболиста «Сочи» Нобоа рассказала о домашнем насилии

Матч ТВиещё 2

Кевиам Касо, девушка эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, опубликовала в социальной сети фотографию со следами побоев.

Девушка футболиста «Сочи» Нобоа рассказала о домашнем насилии
Фото: соцсетисоцсети

Об отношениях Касо и Нобоа стало известно в 2020 году. Девушка в своем обращении не указывает имя футболиста.

— Мне не стыдно ни за один из ударов, которые ты мне нанес, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении, ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что все изменится! Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль тем, что отдаю каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни — распущенность.
Ты тот, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Я была виновата, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил.

Я понимаю, что должна была дойти до этого момента и открыть глаза, чтобы принять это решение самой, и если я сейчас обнародую это, то больше никто не попадет в этот порочный круг. Обидчик, который сделал это один раз, сделает это тысячу раз, и каждый раз будет хуже.

Пожалуйста, не допускайте подобного. Это не просто побои, мы тоже ломаемся внутри, не все мы из камня. Я все еще верю в любовь навеки, ничто не повредит моему сердцу. Даже тот, кого я люблю безумно и кто уничтожил меня, — написала Касо в соцсети.

Футбол,Кристиан Нобоа,
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