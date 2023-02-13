Девушка футболиста «Сочи» Нобоа рассказала о домашнем насилии

— Мне не стыдно ни за один из ударов, которые ты мне нанес, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении, ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что все изменится! Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль тем, что отдаю каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни — распущенность.

Ты тот, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Я была виновата, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил.