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35 минут назад

Игорь Акинфеев объяснил, почему не уехал играть за границу

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему не уехал играть за границу. Футболист признался, что его мечтой всегда было играть в составе армейцев.

Акинфеев объяснил, почему не уехал играть за границу
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Не знаю, что считается зоной комфорта. Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА, родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу. И когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта», то хорошо — пусть так считают! Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде. Я люблю ее, меня в первый раз привели в манеж ЦСКА. Если бы это была какая-то другая команда — может быть, по-другому сейчас говорил бы. Но, когда у тебя колоссальная любовь к болельщикам ЦСКА, к клубу и с их стороны такое же внимание ко мне, то не считаю, что это — зона комфорта. Это — работа. А работа всегда подразумевает в том числе и критику.

Звали ли меня куда-то? В российский клуб — никогда в жизни. Да и в европейский тоже. Только разговоры", — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

Футбол,Игорь Акинфеев,
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