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1 час назад

Форвард «Краснодара» Олусегун рассказал о расизме в России

Газета.Ru

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своем отношении к расовой нетерпимости.

Форвард «Краснодара» Олусегун рассказал о расизме в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это большая проблема для современного общества.

«Расизм — боль для меня. Это никак невозможно оправдать и тем более уважать. Расизм — большая проблема для футбола, побороть его возможно.

А пока он существует, не хотел бы, чтобы он как-то коснулся меня. К счастью, со мной этого не происходило, в том числе и в России», — приводит слова Олусегуна Sport24.

Напомним, что Олусегун перешел в «Краснодар» из болгарского «Ботева» в 2021 году на правах аренды. В 2022 году «быки» выкупили права на нигерийца за €1,2 млн.

В текущем розыгрыше чемпионата России краснодарцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице.

Ранее спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о перспективах украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

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