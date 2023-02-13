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1 час назад

Судья финала ЛЧ-2018 прокомментировал драку в матче «Зенита» и «Спартака»

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Две популярнейшие российские команды уходили на зимние каникулы после грандиозного скандала.

Судья финала ЛЧ-2018 прокомментировал драку в матче «Зенита» и «Спартака»
Фото: Голубович Дмитрий / "Чемпионат"Голубович Дмитрий / "Чемпионат"

Бывший сербский футбольный судья Милорад Мажич отреагировал на массовую драку футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

«В управлении матчем нет неважных деталей. К каждой встрече нужно правильно подготовиться, понимать всю ответственность за свои решения, а по ходу матча чувствовать, как развиваются события, ощущать нерв игры.

Мы уже говорили, как по ходу матча менять вектор судейства в соответствии с происходящим на поле. У судей не должно быть изначальной установки по матчу, нужно подстраиваться под его движение», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

На прошлой неделе Мажич, входящий в состав экспертно судейской комиссии (ЭСК РФС), на сборе в Турции провёл лекцию и тренировку для российских арбитров и инспекторов. Отметим, что серб судил финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018 «Реал» — «Ливерпуль» (3:1).

27 ноября в матче группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак» после финального свистка произошла массовая драка футболистов обеих команд. После того как утихли страсти, с поля были удалены сразу шесть футболистов: «Зенит» лишился Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а у «Спартака» были удалены Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов. Главным арбитром встречи был Владимир Москалёв.

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