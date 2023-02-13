Масалитин: Юрий Жирков — яркий пример, когда трудолюбие перевешивает все регалии

«Не только в ЦСКА, но и в «Зените» Жирков сделал хорошую карьеру. Он оставил добротный след: и в сборной светился, и в «Челси» был хороший период. Это яркий пример, когда трудолюбие перевешивает все регалии. Тот случай, когда терпение и труд всё перетрут.