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31 минуту назад

Масалитин: Юрий Жирков — яркий пример, когда трудолюбие перевешивает все регалии

Чемпионат.com

Бывший российский футболист Валерий Масалитин прокомментировал известие об окончании карьеры экс-защитника сборной России и лондонского «Челси» Юрия Жиркова, пожелав, чтобы 39-летний мужчина остался в футболе.

Масалитин: Юрий Жирков — яркий пример, когда трудолюбие перевешивает все регалии
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Не только в ЦСКА, но и в «Зените» Жирков сделал хорошую карьеру. Он оставил добротный след: и в сборной светился, и в «Челси» был хороший период. Это яркий пример, когда трудолюбие перевешивает все регалии. Тот случай, когда терпение и труд всё перетрут.

Только своим трудом и желанием Жирков добился такой великолепной карьеры. Желаю ему здоровья. Желательно, чтобы остался в футболе. Есть большой опыт, который нужно передавать», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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