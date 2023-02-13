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1 час назад

Тренер сборной Казахстана — о футболистах из России: мы не будем никому раздавать паспорта

Чемпионат.com

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос по поводу возможной натурализации российских футболистов для усиления казахской национальной команды.

Тренер сборной Казахстана прокомментировал возможную натурализацию российских игроков
Фото: САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я сторонник того, чтобы за сборные играли свои футболисты. Местные воспитанники. В Казахстанской Федерации футбола дали понять, что не будут никому раздавать паспорта. Если игрок сам получит паспорт — другое дело. После этого, возможно, станем его рассматривать», — приводит слова Адиева Legalbet.

В ранее сообщалось, что в сборной Казахстана обсудят возможное приглашение вингера «Химок» Александра Зуева, который якобы проявил интерес к смене футбольного гражданства. 26-летний игрок является воспитанником «Тобола», он родился в Костанае.

Футбол,Магомед Адиев,Александр Зуев,
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