Тренер сборной Казахстана прокомментировал возможную натурализацию российских игроков

«Я сторонник того, чтобы за сборные играли свои футболисты. Местные воспитанники. В Казахстанской Федерации футбола дали понять, что не будут никому раздавать паспорта. Если игрок сам получит паспорт — другое дело. После этого, возможно, станем его рассматривать», — приводит слова Адиева Legalbet.