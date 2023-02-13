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58 минут назад

Карим Бензема назвал лучших нападающих в истории футбола

Чемпионат.comиещё 1

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема назвал лучшими форвардами в истории футбола легенду лондонского «Арсенала» Тьерри Анри и двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

Бензема назвал лучших нападающих в истории футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто для меня лучший нападающий в истории? Тьерри Анри. Он настоящая легенда! Несмотря на то, что я вырос, наблюдая за игрой Роналдо, для меня лучшим после него является Тьерри Анри», — приводит слова Бензема «твиттер» Telefoot.

Анри выигрывал чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000 году. Француз стал двукратным чемпионом Англии в составе «Арсенала» (2002 и 2004) и дважды выиграл золото испанской примеры (2009 и 2010). Роналдо выигрывал мировые первенства в 1994 и 2002 годах. Бразилец дважды выигрывал «Золотой мяч» (1997 и 2002).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Футбол,Карим Бензема,Тьерри Анри,Реал,
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