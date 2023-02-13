Хиддинк ответил, способен ли Жирков стать тренером

Накануне 39-летний россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о перспективах Юрия Жиркова начать тренерскую карьеру.

«Жирков — один из сильнейших игроков в истории России. Очень рад, что мне довелось работать с таким талантливым футболистом. Может ли Жирков стать тренером? Вам лучше об этом спросить самого Юрия, не могу отвечать за него. Но он способен на многое», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Вчера, 12 февраля, Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 39-летнего защитника были «Химки», которые он покинул летом прошлого года. Также Юрий защищал цвета ЦСКА, «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита». На клубном уровне Жирков выигрывал чемпионаты Англии и России, в составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА.

За сборную России Жирков дебютировал в феврале 2005 года. В общей сложности за национальную команду он сыграл в 105 матчах, на его счету 2 гола и 11 результативных передач. В 2008 году в составе сборной он стал бронзовым призером чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии. Тогда национальную команду возглавлял Хиддинк.