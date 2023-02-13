Мостовой оценил решение Жиркова о завершении карьеры

Многие говорили, что надо ему защитником, а нападающим всё равно было отлично. У многих игроков не получается сразу на нескольких позициях. Это сразу бросилось в глаза. Если судить по пятибальной шкале, то у Юры надёжная пятёрка: всегда отработает, всегда добежит, отыграет. Он очень скромный, дисциплинированный и ответственный. Единственное, жалко, что так рано закончил! Мог бы ещё поиграть (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.