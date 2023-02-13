Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
16 минут назад

Александр Мостовой: жалко, что Юрий Жирков так рано закончил. Мог бы ещё поиграть

Чемпионат.com

Бывший российский футболист Александр Мостовой выразил сожаление после новости о завершении карьеры Юрием Жирковым. Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».

Мостовой оценил решение Жиркова о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я помню, когда он только появился. Он мне запомнился: худенький, левоногий. Мне это запомнилось, потому что у нас не так много было левоногих. Юра бегал без остановки вперёд-назад, а потом его ещё стали использовать не защитником, а впереди.

Многие говорили, что надо ему защитником, а нападающим всё равно было отлично. У многих игроков не получается сразу на нескольких позициях. Это сразу бросилось в глаза. Если судить по пятибальной шкале, то у Юры надёжная пятёрка: всегда отработает, всегда добежит, отыграет. Он очень скромный, дисциплинированный и ответственный. Единственное, жалко, что так рано закончил! Мог бы ещё поиграть (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Футбол,Егор Кабак,Александр Мостовой,Юрий Жирков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители