Назвавший украинского игрока "Марселя" русским комментатор Шоэн извинился

Фил Шоэн, комментатор телеканала beIN Sports, принес извинения украинскому полузащитнику "Марселя" Руслану Малиновскому за то, что по ходу репортажа матча чемпионата Франции против "Клермона" назвал его русским.
В эфире Шоэн сказал: "Бьет русский. Мяч почти долетел до Москвы".
"Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я действительно часто говорил, что вы украинец. Однако после вашего удара я один раз сказал про Москву. После вашего удара я сидел в облаке слезоточивого газа и даже не думал о России.
Сейчас серьезные времена, которые вызывают много чувств. Я часто молюсь об этом. Прошу еще раз прощения за эту ошибку", - написал Шоэн в Twitter.
В ответ на это Малиновский попросил комментатора принести извинения в одном из следующих прямых эфиров.
Напомним, что матч "Клермон" - "Марсель" завершился победой гостей со счетом 2:0. После этой победы подопечные Игора Тудора набрали 46 очков и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет помочь команде подняться из середины турнирной таблицы чемпионата Англии.