Малком ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Повторюсь, меня радует перспектива однажды вновь оказаться в топовой лиге. И вновь выйти на поле в матчах Лиги чемпионов. Понимаю, что это в том числе благодаря моей работе. Возможно, это когда-нибудь случится. Если таких амбиций нет, то никакой мотивации заниматься этим делом может и не быть. Такие цели должны быть всегда. Это то, что заставляет тебя работать в поте лица. И демонстрировать лучшую версию себя.