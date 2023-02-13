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40 минут назад

Малком ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал о своём будущем в составе сине-бело-голубых.

Малком ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»
Фото: АПЕНЬКИН СЕРГЕЙ, «ЧЕМПИОНАТ»АПЕНЬКИН СЕРГЕЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«В ближайшие полгода я в «Зените». Я понимаю, что у меня есть незаконченная работа в клубе. Мне очень хотелось бы отпраздновать вместе с командой пятый титул и получить вторую звезду. Клуб много сделал для меня, и моя задача — получить вторую звезду.

Повторюсь, меня радует перспектива однажды вновь оказаться в топовой лиге. И вновь выйти на поле в матчах Лиги чемпионов. Понимаю, что это в том числе благодаря моей работе. Возможно, это когда-нибудь случится. Если таких амбиций нет, то никакой мотивации заниматься этим делом может и не быть. Такие цели должны быть всегда. Это то, что заставляет тебя работать в поте лица. И демонстрировать лучшую версию себя.

Станет ли красивым финалом в России вторая звезда? Я живу сегодняшним днём. Не хочу думать о красивом финале. Сейчас хочу помочь команде дойти до этой победы. Расслабляться никак нельзя. Я не думаю о том, что будет после сезона», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Футбол,Дмитрий Зимин,Зенит,
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