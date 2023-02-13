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30 минут назад

Малком — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: стыдно за произошедшее. Это антифутбол

Чемпионат.com

Нападающий «Зенита» Малком вспомнил драку в матче со «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) в последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Малком о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: стыдно за произошедшее
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним. А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт. Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Малкомом читайте на «Чемпионате».

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