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1 час назад

Акинфеев: Слуцкий перешёл в шоу-бизнес, поэтому может стебать всех!

Чемпионат.comиещё 2

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о бывшем тренере армейцев Леониде Слуцком, который после увольнения из «Рубина» до сих пор остаётся без клуба. При этом Слуцкий принял участие в съёмках на нескольких популярных YouTube-каналах. В одном из видео тренер даже выступил в качестве ведущего.

Акинфеев: Слуцкий перешёл в шоу-бизнес, поэтому может стебать всех!
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Слуцкий когда-то сказал, что для меня 0:0 лучше, чем победа 2:1? Это было давно и неправда! Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех. Есть матчи, которые ты действительно играешь хорошо, но не можешь выиграть. Бывает такое, что 0:0 для меня более приемл

Все это может выглядеть смешно, но для меня как для вратаря главное — оборона. А есть матчи, которые играешь, как с «Мордовией» — 6:4. С одной стороны, была радость от победы, а с другой — я был зол из-за своей ошибки, потом Марио удалили… Игра пошла наперекосяк. Мы выиграли, три очка, в чемпионате нам это помогло, но счет 6:4… Если бы мы победили 3:2, был бы намного довольнее. С годами выиграть 3:1 или 3:2 для меня, конечно, стало лучше, чем 0:0.

Леонид Викторович в топе на самом деле! Пожелаю ему все делать в том же духе. Отдыхает сейчас на полную катушку, отошел немножко от футбола. Очень интересно было посмотреть его в «Плюшках», в «Коммент.Шоу». Он может и посмеяться, и мысли при этом озвучить интересные. На данном этапе времени он все делает правильно», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

Футбол,Игорь Акинфеев,Леонид Слуцкий,
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