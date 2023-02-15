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45 минут назад

Акинфеев не исключил, что может стать тренером по окончании карьеры футболиста

ТАССиещё 5

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев допускает, что может стать тренером после завершения карьеры игрока. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в среду.

Акинфеев не исключил, что может стать тренером по окончании карьеры футболиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тренерская карьера подразумевает, что для начала ты должен закончить с футболом. На лицензию PRO нужно учиться два года. Сначала надо завершить карьеру игрока, потом немножко отдохнуть, чтобы понять, чего ты хочешь от жизни. Может быть, завтра ты зайдешь в какой-нибудь классный бизнес, может быть, еще что-то другое", - заявил Акинфеев.

"Не исключаю, что когда-нибудь буду тренером. Почему не могу получить лицензию хотя бы для того, чтобы она у меня просто была? Не буду сейчас ничего загадывать. Там, где мне будет нравиться, и стану делать свою работу", - добавил он.

Акинфееву 36 лет, он выступает за ЦСКА с 2003 года, вместе с командой завоевал 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА. В составе сборной России вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года в России. Акинфеев был капитаном национальной команды на домашнем чемпионате мира.

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