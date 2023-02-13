Илон Маск заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед»

Глава «Твиттера» и Tesla Илон Маск пристально следит за ситуацией вокруг продажи «Манчестер Юнайтед» семьёй Глэйзеров, сообщает Daily Mail.

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Срок подачи заявок завершится в пятницу. Среди претендентов на приобретение английского гранда также значатся несколько инвесторов из Саудовской Аравии.

Ранее Маск уже заявлял о своём намерении приобрести «Юнайтед», но позже сообщил, что эти слова были шуткой. Состояние предпринимателя оценивается в € 178 млрд, а ориентировочная стоимость «красных дьяволов» — чуть более € 5 млрд.

Отметим, что в «Твиттере» у Маска 128,9 млн подписчиков, в то время как у манкунианцев – 34,9 млн.