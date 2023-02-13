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1 час назад

Илон Маск раздумывает над возможностью приобретения «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат.comиещё 2

Глава «Твиттера» и Tesla Илон Маск пристально следит за ситуацией вокруг продажи «Манчестер Юнайтед» семьёй Глэйзеров, сообщает Daily Mail.

Илон Маск заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Срок подачи заявок завершится в пятницу. Среди претендентов на приобретение английского гранда также значатся несколько инвесторов из Саудовской Аравии.

Ранее Маск уже заявлял о своём намерении приобрести «Юнайтед», но позже сообщил, что эти слова были шуткой. Состояние предпринимателя оценивается в € 178 млрд, а ориентировочная стоимость «красных дьяволов» — чуть более € 5 млрд.

Отметим, что в «Твиттере» у Маска 128,9 млн подписчиков, в то время как у манкунианцев – 34,9 млн.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги команда Эрика тен Хага в 23 матчах набрала 46 очков и занимает третью позицию в таблице. В раунде плей-офф Лиги Европы англичане сыграют с «Барселоной».

Футбол,Илон Маск,Манчестер Юнайтед,
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