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32 минуты назад

Булыкин назвал Жиркова легендой российского футбола

Матч ТВиещё 1

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал завершение карьеры экс полузащитником сборной России Юрием Жирковым.

Булыкин назвал Жиркова легендой российского футбола
Фото: ТАССТАСС

— Красавчик и по игре, и по трофеям, которые завоевал. И за границей поиграл, в сборной был одним из основных. Безусловно, это легенда нашего российского футбола. Очень хочется, чтобы он потом пришел в футбол и мог свой опыт и мастерство передать следующему поколению и сделать наш футбол лучше.

Бывают разные схемы, под все надо подстраиваться. В «Челси» тоже не все получалось, что он хотел. Но в то же время карьера у него была замечательная. Всегда был полезен, где бы ни играл — левым защитником, левым полузащитником. Такие люди, с таким объемом работы, с таким данными всегда пользуются популярностью, — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

39 летний Жирков — пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, победитель чемпионата, Кубка и Суперкубка Англии, обладатель Кубка УЕФА. С национальной сборной стал бронзовым призером Евро 2008. Футболист играл за ЦСКА, «Химки», московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и лондонский «Челси».

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