Сборная России может провести матчи с бразильскими клубами

Сборная России по футболу в марте может провести товарищеские матчи с бразильскими клубами. Об этом во вторник сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

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"РФС ведет переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается", - сообщили в РФС.

14 февраля "Спорт-экспресс" сообщил, что РФС прорабатывает вариант серии матчей сборной России с бразильскими клубами, выступающих в высшем дивизионе национального первенства, в ходе паузы на игры национальных команд с 20 по 30 марта.