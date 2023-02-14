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28 минут назад

В РФС рассматривают возможность проведения матчей сборной России с бразильскими клубами

ТАССиещё 1

Сборная России по футболу в марте может провести товарищеские матчи с бразильскими клубами. Об этом во вторник сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Сборная России может провести матчи с бразильскими клубами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"РФС ведет переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается", - сообщили в РФС.

14 февраля "Спорт-экспресс" сообщил, что РФС прорабатывает вариант серии матчей сборной России с бразильскими клубами, выступающих в высшем дивизионе национального первенства, в ходе паузы на игры национальных команд с 20 по 30 марта.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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