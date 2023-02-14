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45 минут назад

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Эвертон" в матче 23-го тура АПЛ

Газета.Ruиещё 4

Завершился матч 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором встречались "Ливерпуль" и "Эвертон". Встреча, прошедшая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, завершилась победой одноименной команды со счетом 2:0. На 36-й минуте матча счет открыл египетский форвард Мохамед Салах.

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Эвертон" в матче 23-го тура АПЛ
Фото: ReutersReuters

В начале второй половины игры отличился нидерландский нападающий Коди Гакпо. Таким образом, "Ливерпуль" поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 21 матче. "Эвертон" находится в зоне вылета, на 18 месте, имея в активе 18 баллов. 18 февраля "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Ньюкасл Юнайтед". В этот же день "Эвертон" на своем поле примет "Лидс".

Ранее главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Лучано Спаллетти заявил, что полузащитник команды Хвича Кварацхелия напоминает ему Мохамеда Салаха.

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