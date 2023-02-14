Месси проведет встречу с «ПСЖ»

Вскоре Хорхе Месси, отец форварда парижан, встретится с руководством клуба, чтобы обсудить продолжительность контракта и зарплату сына. 35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующий контракт с французским грандом истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.