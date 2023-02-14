Министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу

"Шансы большие, потому что вы видите, что сейчас Украина — это тренд в мире. Поэтому если в ближайшее время у нас будет возможность подготовиться, построить стадионы, сделать инфраструктуру, то у нас есть большие шансы для того, чтобы получить право на проведение чемпионата мира на Украине", — сказал Гутцайт.