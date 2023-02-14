Министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире YouTube-канала ProUA выразил мнение, что у его страны есть хорошие шансы получить право на проведение чемпионата мира по футболу 20230 года.
"Шансы большие, потому что вы видите, что сейчас Украина — это тренд в мире. Поэтому если в ближайшее время у нас будет возможность подготовиться, построить стадионы, сделать инфраструктуру, то у нас есть большие шансы для того, чтобы получить право на проведение чемпионата мира на Украине", — сказал Гутцайт.
Напомним, что на организацию турнира 2030 года претендуют Марокко, совместно с Уругвай и Аргентина, Чили, Парагвай, совместно Португалия, Испания и Украина, а также Саудовская Аравия вместе с Грецией и Египтом.
Ранее сообщалось, что правительство Саудовской Аравии готово оплатить постройку спортивных объектов в Египте и Греции в обмен на общую заявку на проведение чемпионата мира — 2030 по футболу.