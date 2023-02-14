Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
59 минут назад

Министр спорта Украины заявил о высоких шансах страны провести ЧМ по футболу - 2030

Газета.Ruиещё 1

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире YouTube-канала ProUA выразил мнение, что у его страны есть хорошие шансы получить право на проведение чемпионата мира по футболу 20230 года.

Министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Шансы большие, потому что вы видите, что сейчас Украина — это тренд в мире. Поэтому если в ближайшее время у нас будет возможность подготовиться, построить стадионы, сделать инфраструктуру, то у нас есть большие шансы для того, чтобы получить право на проведение чемпионата мира на Украине", — сказал Гутцайт.

Напомним, что на организацию турнира 2030 года претендуют Марокко, совместно с Уругвай и Аргентина, Чили, Парагвай, совместно Португалия, Испания и Украина, а также Саудовская Аравия вместе с Грецией и Египтом.

Ранее сообщалось, что правительство Саудовской Аравии готово оплатить постройку спортивных объектов в Египте и Греции в обмен на общую заявку на проведение чемпионата мира — 2030 по футболу.

Футбол,Вадим Гутцайт,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители