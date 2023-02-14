Назван главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Издание Goal представило обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».

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Нападающий Лионель Месси сохранил за собой первое место. Маркуса Рэшфорда впервые включили в этот список – он вошел в топ-10.

Первая «десятка» выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга занимал то же место);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

4. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 5-й);

5. Неймар («ПСЖ», ранее – 4-й);

6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);

7. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 6-й);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 10-й);

9. Виктор Осимхен («Наполи», впервые попал в рейтинг);