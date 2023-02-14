Назван главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Издание Goal представило обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».
Нападающий Лионель Месси сохранил за собой первое место. Маркуса Рэшфорда впервые включили в этот список – он вошел в топ-10.
Первая «десятка» выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга занимал то же место);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
4. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 5-й);
5. Неймар («ПСЖ», ранее – 4-й);
6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);
7. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 6-й);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 10-й);
9. Виктор Осимхен («Наполи», впервые попал в рейтинг);
10. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 12-й).