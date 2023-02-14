Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
29 минут назад

Месси – главный претендент на «Золотой мяч» в обновлённом рейтинге по версии Goal

Чемпионат.com

Издание Goal представило обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».

Назван главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal
Фото: СоцсетиСоцсети

Нападающий Лионель Месси сохранил за собой первое место. Маркуса Рэшфорда впервые включили в этот список – он вошел в топ-10.

Первая «десятка» выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга занимал то же место);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

4. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 5-й);

5. Неймар («ПСЖ», ранее – 4-й);

6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);

7. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 6-й);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 10-й);

9. Виктор Осимхен («Наполи», впервые попал в рейтинг);

10. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 12-й).

Футбол,Виктор Осимхен,Маркус Рэшфорд,Роберт Левандовски,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители