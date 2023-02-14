"Все было проще": Защитник "Барселоны" высказался об игре с Месси

Защитник "Барселоны" Жорди Альба вспомнил о временах выступления вместе с аргентинским форвардом Лионелем Месси, который сейчас является игроком "Пари Сен-Жермен". Его слова передает Sport.es.
"Мы прекрасно понимали друг друга. Было всё труднее, потому что все соперники уже знали нас, а он заходил со второго ряда и иногда находил других товарищей по команде, более незаметных. С ним все было проще… Почти все мои голевые передачи были ему. Во всех аспектах игры Месси лучший", — сказал Альба.
Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции.
Ранее главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье ответил на вопрос, успеет ли Месси восстановиться к матчу плей-офф Лиги чемпионов с "Баварией".