"Все было проще": Защитник "Барселоны" высказался об игре с Месси

"Мы прекрасно понимали друг друга. Было всё труднее, потому что все соперники уже знали нас, а он заходил со второго ряда и иногда находил других товарищей по команде, более незаметных. С ним все было проще… Почти все мои голевые передачи были ему. Во всех аспектах игры Месси лучший", — сказал Альба.