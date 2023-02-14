Неймар подтвердил ссору с одним из руководителей «ПСЖ»

Ранее СМИ сообщали, что Кампос ворвался в раздевалку команды после субботнего поражения в матче «Монако» со счетом 1:3. Он обвинил игроков в недостатке агрессии, но некоторые возразили ему. Лидерами жаркой дискуссии стали бразилец Неймар и соотечественник Маркиньос.

— Это произошло. Мы не были согласны с тем, что говорилось в тот момент, поэтому мы обсудили это. Конечно, с обеих сторон есть уважение, но иногда вы не согласны с некот

Иногда есть вещи, которые попадают в прессу, и они могут очень быстро стать вирусными. Когда появляется такая информация, мы злимся. Иногда такие вещи выходят наружу в важные моменты, например, перед финалом. Но я не знаю, как это произошло. Такие моменты не должны выходить наружу. Это печально. Есть вещи, которые нужно решать внутри, а не на улице, — цитирует Неймара Daily Mail.