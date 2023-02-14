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45 минут назад

Неймар подтвердил ссору в раздевалке с одним из руководителей «ПСЖ»

Матч ТВ

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар подтвердил словесную перепалку с участием себя, товарища по команде Маркиньоса и спортивного директора команды Луиса Кампоса в раздевалке.

Неймар подтвердил ссору с одним из руководителей «ПСЖ»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее СМИ сообщали, что Кампос ворвался в раздевалку команды после субботнего поражения в матче «Монако» со счетом 1:3. Он обвинил игроков в недостатке агрессии, но некоторые возразили ему. Лидерами жаркой дискуссии стали бразилец Неймар и соотечественник Маркиньос.

— Это произошло. Мы не были согласны с тем, что говорилось в тот момент, поэтому мы обсудили это. Конечно, с обеих сторон есть уважение, но иногда вы не согласны с некот

Иногда есть вещи, которые попадают в прессу, и они могут очень быстро стать вирусными. Когда появляется такая информация, мы злимся. Иногда такие вещи выходят наружу в важные моменты, например, перед финалом. Но я не знаю, как это произошло. Такие моменты не должны выходить наружу. Это печально. Есть вещи, которые нужно решать внутри, а не на улице, — цитирует Неймара Daily Mail.

Бразильский форвард в текущем сезоне Лиги 1 провел 19 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач. 14 февраля «ПСЖ» должен сыграть с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Прямая трансляция встречи начнется с 22:45 на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Луис Кампос,
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