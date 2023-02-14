СМИ: РФС отложил решение о переходе в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз (РФС) отложил решение о переходе в Азиатскую конфедерацию в декабре 2022 года из-за позиции попечительского совета. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, на собрании попечительского совета участники приняли решение, что переход российского футбола в Азию станет поспешным решением.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».