Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Вингер киевского «Динамо» рассказал, в чём главное отличие украинцев от россиян

Чемпионат.com

Бенито, выступающий за киевское «Динамо», прокомментировал свой период пребывания в чемпионате России.

Вингер киевского «Динамо» назвал главное отличие украинцев от россиян
Фото: ФК ДИНАМОФК ДИНАМО

«В чём отличие украинцев от россиян? Я жил в России и могу сказать, что украинский народ более дружелюбный. Россияне очень радикальны. Посмотрите, сколько иностранцев ходят по улицам Киева. Много индусов, африканцев, американцев, европейцев.

В России иностранцам тяжело ходить по улицам. Украинцы очень гостеприимны, они рады туристам, открыты, дружелюбны ко всем. Россиянам не хватает такого гостеприимства, которое характерно для вас», — приводит слова Бенито официальный You-Tube аккаунт клуба.

Напомним, ранее Бенито выступал за ряд российских клубов. Бенито принадлежит киевскому «Динамо», однако предыдущий год провёл в аренде в донецком «Олимпике» и хорватской «Горице».

Футбол,Динамо,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители