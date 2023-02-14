Вингер киевского «Динамо» назвал главное отличие украинцев от россиян

«В чём отличие украинцев от россиян? Я жил в России и могу сказать, что украинский народ более дружелюбный. Россияне очень радикальны. Посмотрите, сколько иностранцев ходят по улицам Киева. Много индусов, африканцев, американцев, европейцев.