«Манчестер Юнайтед» предложил Гарначо новый контракт

«Манчестер Юнайтед» отправил представителям полузащитника Алехандро Гарначо предложение о новом контракте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, стороны продвинулись в переговорах.
Стороны обсуждали права на изображение и окончательный срок контракта, но это лишь часть вопросов, которая поднималась на встрече. Большая часть деталей обговорена и в клубе уверены, что в скором времени смогут договориться о новом контракте с аргентинским вундеркиндом, родившимся в испанском Мадриде.
В нынешнем сезоне Алехандро Гарначо в 26 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.