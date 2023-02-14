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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по новому контракту 18-летнему Гарначо

Чемпионат.comиещё 2

«Манчестер Юнайтед» отправил представителям полузащитника Алехандро Гарначо предложение о новом контракте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, стороны продвинулись в переговорах.

«Манчестер Юнайтед» предложил Гарначо новый контракт
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стороны обсуждали права на изображение и окончательный срок контракта, но это лишь часть вопросов, которая поднималась на встрече. Большая часть деталей обговорена и в клубе уверены, что в скором времени смогут договориться о новом контракте с аргентинским вундеркиндом, родившимся в испанском Мадриде.

В нынешнем сезоне Алехандро Гарначо в 26 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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