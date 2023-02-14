Российские и украинские футболисты устроили драку в Турции

Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле Royal Seginus. Как сообщает Telegram-канал Baza, конфликт произошел между членами украинского клуба «Минай» и представителями ярославского «Шинника».

По предварительной информации, стычки начались вечером в понедельник, 13 февраля, когда несколько украинцев пришли к начальнику ярославской футбольной команды и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил оппонентам выйти на улицу и решить вопрос «раз на раз», однако тогда в конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось остановить.

Чуть позже несколько игроков «Миная» оказались в одном лифте с футболистом «Шинника». Украинцы избили россиянина, однако, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских спортсменов. Между мужчинами произошла массовая драка.