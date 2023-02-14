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1 час назад

В «Шиннике» прокомментировали информацию о драке с украинскими футболистами в Турции

Чемпионат.com

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал новость о драке футболистов ярославской команды с представителями украинского клуба «Минай». Ранее сообщалось, что российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки.

В «Шиннике» прокомментировали информацию о драке с украинцами
Фото: ФК "Шинник"ФК "Шинник"

«Подтвердить пока не могу, выясняем все обстоятельства. Как только информация появится, мы сделаем официальное заявление. Я не понимаю, откуда в отеле могли взяться украинцы, потому что, когда мы бронировали отель, было условие, что там не будет команд с Украины»,— приводит слова Сергея Кулакова «Коммерсантъ».

Футбол,Сергей Кулаков,Коммерсант,
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