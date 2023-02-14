В «Шиннике» прокомментировали информацию о драке с украинцами

«Подтвердить пока не могу, выясняем все обстоятельства. Как только информация появится, мы сделаем официальное заявление. Я не понимаю, откуда в отеле могли взяться украинцы, потому что, когда мы бронировали отель, было условие, что там не будет команд с Украины»,— приводит слова Сергея Кулакова «Коммерсантъ».