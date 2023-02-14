Осинькин рассказал, почему восхитился Пиняевым после пневмоторакса

«Пиняев прекрасно на всё реагирует. Например, на свою болезнь. Меня восхитило, как он вышел из этой ситуации. Он много занимался, нанимал дополнительных тренеров, прошёл курсы правильного питания. Хотя у него был перебор с лишним весом, но жизнь заставила его взглянуть на это по-другому. И за время тренировок после его возвращения в строй он ни разу не проявлял слабость», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.