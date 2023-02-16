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59 минут назад

В "Шиннике" рассказали о подготовке претензии к турецкому отелю из-за инцидента с "Минаем"

ТАССиещё 3

Юристы российского футбольного клуба "Шинник" готовят документы для обращения в турецкий отель Royal Seginus из-за инцидента с участием игроков украинского "Миная". Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков.

В "Шиннике" рассказали о подготовке претензии к турецкому отелю
Фото: ФК "Шинник"ФК "Шинник"

"Обращение готовится юридическим отделом, - сказал Кулаков. - Текст нужно перевести с русского на английский - это займет какое-то время. Пока я ничего не подписывал. В ближайшее время [обращение будет подготовлено]".

"Я на связи с командой, у них выходной. Понятно, что настроение не может быть совсем хорошим, но ребята отдыхают и находятся в безопасности. Скоро начинаются тренировки", - добавил гендиректор "Шинника".

14 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. В гостинице ТАСС подтвердили факт инцидента и отметили, что "обстановка спокойная, проблем нет". Местное отделение полиции не получало заявлений в связи с происшествием. Позже в Royal Seginus сообщили, что футболисты "Шинника" и "Миная" будут расселены по разным отелям.

В тот же день в отеле в разговоре с ТАСС признали, что не информировали российский и украинский клубы о соседстве друг с другом. 15 февраля гендиректор "Шинника" заявил агентству о том, что руководство клуба обратится в отель с просьбой разъяснить это обстоятельство.

Футбол,Сергей Кулаков,
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