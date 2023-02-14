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1 час назад

Руководство «Шинника» просило отель не селить игроков вместе с украинцами

Никита Бородкин

Руководство ярославского «Шинника» просило отель Royal Seginus не селить игроков вместе с украинскими футболистами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор российского футбольного клуба Сергей Кулаков.

Руководство «Шинника» просило отель не селить игроков вместе с украинцами
Фото: Пресс-служба «Шинника»Пресс-служба «Шинника»

По его словам, места для спортсменов бронировали еще в ноябре и у руководства клуба было требование, чтобы в нем не проживали украинские футболисты.

«На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда — вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе», — добавил Кулаков.

Сейчас футболисты находятся в безопасности, степень тяжести полученных в драке травм устанавливается.

Напомним, что накануне в Royal Seginus произошла массовая потасовка с участием футболистов ярославского клуба «Шинник» и членами украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн.

Позднее члены «Миная» избили футболиста «Шинника» в лифте, однако его двери раскрылись перед группой ярославских спортсменов. Разнять массовую драку удалось лишь при участии полицейских.

Футбол,Сергей Кулаков,
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