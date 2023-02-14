Руководство «Шинника» просило отель не селить игроков вместе с украинцами

Руководство ярославского «Шинника» просило отель Royal Seginus не селить игроков вместе с украинскими футболистами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор российского футбольного клуба Сергей Кулаков.
По его словам, места для спортсменов бронировали еще в ноябре и у руководства клуба было требование, чтобы в нем не проживали украинские футболисты.
«На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда — вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе», — добавил Кулаков.
Сейчас футболисты находятся в безопасности, степень тяжести полученных в драке травм устанавливается.
Напомним, что накануне в Royal Seginus произошла массовая потасовка с участием футболистов ярославского клуба «Шинник» и членами украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн.
Позднее члены «Миная» избили футболиста «Шинника» в лифте, однако его двери раскрылись перед группой ярославских спортсменов. Разнять массовую драку удалось лишь при участии полицейских.