В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили «Ленте.ру», что представители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на связи с ярославским «Шинником» после конфликта с закарпатским клубом «Минай» в турецком отеле. Так в РФС отреагировали на драку российских и украинских футболистов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

14 февраля утром стало известно, что футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. По предварительным данным, инцидент произошел вечером в понедельник, 13 февраля.

«Российскому футбольному союзу известно о случившейся ситуации на сборах ярославского "Шинника". Исходим из того, что организаторы учебно-тренировочных сборов и соответствующие службы отелей должны обеспечивать безопасность команд, находящихся на сборах», — сообщили в РФС.

Также в союзе отметили, что их коллеги из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в настоящий момент находятся на связи с «Шинником» и в случае необходимости окажут клубу содействие в решении вопросов, связанных с происшествием в отеле.

Пресс-атташе ярославской команды Игорь Мережин заявил, что во время потасовки пострадали несколько человек, но серьезных проблем со здоровьем у них нет.