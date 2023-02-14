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1 час назад

В РФС отреагировали на драку российских и украинских футболистов

Lenta.ruиещё 1

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили «Ленте.ру», что представители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на связи с ярославским «Шинником» после конфликта с закарпатским клубом «Минай» в турецком отеле. Так в РФС отреагировали на драку российских и украинских футболистов.

В РФС отреагировали на драку российских и украинских футболистов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

14 февраля утром стало известно, что футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. По предварительным данным, инцидент произошел вечером в понедельник, 13 февраля.

«Российскому футбольному союзу известно о случившейся ситуации на сборах ярославского "Шинника". Исходим из того, что организаторы учебно-тренировочных сборов и соответствующие службы отелей должны обеспечивать безопасность команд, находящихся на сборах», — сообщили в РФС.

Также в союзе отметили, что их коллеги из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в настоящий момент находятся на связи с «Шинником» и в случае необходимости окажут клубу содействие в решении вопросов, связанных с происшествием в отеле.

Пресс-атташе ярославской команды Игорь Мережин заявил, что во время потасовки пострадали несколько человек, но серьезных проблем со здоровьем у них нет.

Позднее стало известно, что футболисты ярославского «Шинника» переедут в другой турецкий отель после драки с игроками закарпатского «Миная».

Футбол,РФС,
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