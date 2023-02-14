Промес пропустит третий сбор «Спартака» в Турции

Полузащитник Квинси Промес не прибыл в Турцию на третий, заключительный, сбор «Спартака». Об этом сообщил телеграм-канал «Дай ударитЬ» со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Фото: ФК «Спартак» ФК «Спартак»

Сборы московского клуба продлятся с 14 по 19 февраля. Первую тренировку команда проведет сегодня вечером.

Во время судебного заседания в Роттердаме в январе прокуроры обнародовали информацию о том, что Промес заплатил наркоторговцу компенсацию в 250 тысяч евро.

В июле 2019 года у наркоторговца из Суринама Зигфрида Вортела украли 400 килограммов кокаина. Промес находился в числе подозреваемых в краже, однако он откупился от Вортела. Также СМИ сообщили, что Промес и его семья вложили деньги в крупную партию кокаина.

Вортел отрицает связь с Промесом. Однако в его телефоне нашли контракты Квинси. Голландец предстанет перед судом 3 марта.