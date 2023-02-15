Олег Иванов: если Промеса признают виновным, "Спартак" должен будет разорвать или приостановить контракт

Полузащитник "Рубина" Олег Иванов прокомментировал ситуацию с атакующим полузащитником московского "Спартака" Квинси Промесом. - Что делать "Спартаку", если Промеса признают виновным? Мне кажется, если человек реально виновен - связан с наркотиками, убил человека, ограбил бабушку - по-любому должно быть какое-то наказание. Так что "Спартак" должен разорвать или приостановить соглашение. Что футболист будет делать дальше - уже его дело. Я считаю, что преступник должен сидеть за решеткой, это объективно. Но пока он под следствием, он не преступник, - цитирует Иванова "РБ Спорт".

Фото: Rusfootball Rusfootball

31-летний голландский атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, по информации СМИ Нидерландов, оказался замешан в уголовную историю с нанесением ножевого ранения своему родственнику, а также с контрабандой наркотических и психотропных веществ. По данным голландской прессы, по этим делам идет следствие и футболисту может быть предъявлено обвинение. В текущее межсезонье Промес не принял участие ни в одном из зарубежных сборов "Спартака", два из которых прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, третий проводится в Турции - по информации СМИ, это может быть связано с соглашениями об экстрадиции, существующими между этими странами и Нидерландами.