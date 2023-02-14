В «Шиннике» прокомментировали смену отеля после драки с украинскими футболистами

Футболисты ярославского клуба «Шинник» переедут в другой отель после массовой драки с украинскими футболистами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор клуба Сергей Кулаков.

«Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так. Инициатором было руководство нашего клуба», — подчеркнул он.

Кулаков добавил, что Российский футбольный союз (РФС), Футбольная национальная лига (ФНЛ), консульство России в Турции и правительство Ярославской области уже «в курсе этого вопроса».

Напомним, что накануне в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая потасовка с участием футболистов «Шинника» и членами украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн. Позднее они избили россиянина в лифте, после чего началась массовая драка.